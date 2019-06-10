Пермский край поднялся в рейтинге по социально-политической устойчивости

ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Пермский край улучшил позицию в рейтинге регионов РФ по социально-политической устойчивости, опубликованном фондом "Петербургская политика" по итогам мая 2019 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

"Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости российских регионов по итогам мая 2019 года. С результатом 7,1 балла Пермский край укрепил свою позицию в группе регионов с высокой устойчивостью, куда край вошел в ноябре 2018 года", - говорится в сообщении.

В администрации губернатора отметили, что позитивная динамика Пермского края в рейтинге наблюдается с марта 2017 года - до этого край находился в группе регионов со слабой социально-политической устойчивостью с 4,7 балла. "Таким образом, Пермский край уже более двух лет улучшает позицию в рейтинге", - подчеркнули в пресс-службе губернатора.

По данным администрации главы Пермского края, среди позитивных региональных событий аналитики фонда отметили запуск на пермском предприятии АО "Сибур-Химпром" первого в России и крупнейшего в Европе производства экологичного пластификатора для строительной отрасли, открытие нового швейного производства ООО "Чусовская швейная фабрика РК" – резидента ТОСЭР "Чусовой", проведение в Перми XIII Международного Дягилевского фестиваля. Кроме того, по мнению авторов рейтинга, позитивное влияние на позицию региона оказало упоминание РБК (основанное на данных закрытых соцопросов) Максима Решетникова в числе губернаторов, за смену которых высказалось наименьшее количество жителей.