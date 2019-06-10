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РИА Новости

МЧС предупредило о высоком уровне пожарной опасности в Подмосковье

Вчера, 18:05
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Высокий уровень пожарной опасности сохранится в ближайшие два дня на территории Московской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
Ранее сообщалось о введении с 1 мая на всей территории Московской области особого противопожарного режима, запрещающего разжигать костры и использовать мангалы в лесных массивах.
"В период с 11 по 12 июня местами по Московской области сохранится высокий уровень пожарной опасности", - сказал собеседник агентства.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона из-за высокой пожарной опасности ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем. Категорически запрещено разводить костры в лесу и на торфяниках, в старых горельниках, на участках поврежденного леса, в местах с сухой травой, а также под кронами деревьев. Нельзя, кроме того, бросать на землю горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок.
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При сжигании мусора следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих деревьев должно быть не менее 50 метров, а территория вокруг места для сжигания мусора должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов.
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МЧС РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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