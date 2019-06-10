Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T11:18Z
https://ria.ru/20190610/1555458414.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о первом Фестивале итальянского доккино

Вчера, 18:05
8
17 июня в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная презентации первого Фестиваля итальянского документального кино Italian DOC Festival.
Участники:
- первый секретарь Посольства Италии в Москве Теодора ДАНИЗИ;
- директор Архива истории, художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;
- директор Управления кадров и юридического отдела Istituto Luce-Cinecitta Фабиола СОЛЬВИ;
- директор Итальянского института культуры в Москве Ольга СТРАДА;
- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;
- режиссеры Луиджи БАРЛЕТТА, Агостино ФЕРРЕНТЕ, Энрико КАРИЯ.

18–20 июня в Москве пройдет 1-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta - государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии. В ходе мероприятия будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, важности подобных мероприятий для развития гуманитарного сотрудничества и налаживания культурного диалога между странами.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Пресс-показ фильма "Паразиты" корейского режиссера Пон Джун-хо
РИА
Новости
Губернатор региона Александр Никитин
Никитин: в год Тамбовщина получает до 100 миллиардов рублей инвестиций
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани призвал ЕС противодействовать экономическому давлению США на Иран
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
В суде закончили читать обвинительный акт Вышинскому
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала стоимость полноправного членства России в ЦЕРН
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Бари Алибасов
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
Бари Алибасов
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39Суд арестовал четырех задержанных в Крыму сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
12:38Система международной безопасности переживает кризис, считает Рябков
12:35Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
12:35Почти 90 человек пострадали из-за палов травы в 2019 году, заявили в МЧС
12:34Пакистан откроет воздушное пространство для полета Моди на саммит ШОС
12:34В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности на среду
12:34Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в ряде иностранных программ
12:31Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе
12:31Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой
12:30Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"
12:30В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
12:29Грушко рассказал, на чем нельзя строить политику безопасности в Европе
12:28Тушение пожара на танкере в Махачкале затруднено из-за высоких температур
12:28В Пермском крае ребенок получил ожоги во время розжига углей в мангале
12:28Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
12:27Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
12:27Песков опроверг данные об установке закрыть дело Голунова до прямой линии
12:26Путин в курсе происходящего с Голуновым, сообщил Песков
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
Лента новостейМолния