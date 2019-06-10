Свидетельства об окончании мультицентра в ЛО получили 69 молодых людей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. В этом году свидетельства об окончании работающего во Всеволожске мультицентра социальной и трудовой интеграции инвалидов - единственного такого рода центра в России - получили 69 молодых людей и девушек.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации, с окончанием заведения выпускников поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, свидетельства об окончании мультицентра получили юноши и девушки по специальностям: оператор стиральных машин, оператор ЭВМ, кухонный рабочий, изготовители художественных изделий из бересты, керамики и лозы, пекарь, швея, обувщик и уборщик.

Глав региона напомнил, что поступить на обучение в Мультицентр могжет любой желающий, достигший 16-летнего возраста. Учреждение предоставляет возможность не только на бесплатной основе получить необходимые знания и навыки, но и на время обучения проживать на территории учреждения, ведь продолжительность образовательного цикла занимает от трех недель до полугода, в зависимости от выбранной профессии.

"Получив профессию в мультицентре, вы шагнете во взрослую жизнь, которая связана с определенными трудностями. Но теперь у вас есть возможность проявить себя и приносить пользу окружающим", — сказал Александр Дрозденко на торжественной церемонии.