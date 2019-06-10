Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию

ООН, 10 июн - РИА Новости. Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно проголосовал за продление эмбарго на поставки оружия в открытом море у побережья Ливии.

"Совет Безопасности, ссылаясь на свою резолюцию 1970 (2011) о введении эмбарго на поставки оружия Ливии и… на свои резолюции 2292 (2016), 2357 (2017) и 2420 (2018) о строгом соблюдении эмбарго на поставки оружия в открытое море у побережья Ливии… постановляет продлить полномочия, изложенные в резолюции 2420 еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции", - говорится в документе.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.