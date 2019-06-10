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РИА Новости
Липецкая область

В Липецкой области построят завод по производству средств защиты растений

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Завод по производству средств защиты растений будет построен на площадке особой экономической зоны "Липецк", инвестиции составят 1,6 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

"Запустить предприятие планируется в 2021 году, будут созданы 49 рабочих мест", - сказал Артамонов.

По его словам, работа инновационного производства будет основано на научно-исследовательских разработках и новых технологиях. В производстве будут использоваться оригинальные действующие вещества, рецептуры и технологии швейцарской компании "Syngenta" - одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений. Представительства компании функционируют в 90 странах мира.
"Созданная в Липецкой области уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций признана одной из наиболее эффективных в стране. Нам есть, что предложить инвестору - особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк", ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры. Эффективные меры поддержки инвестиционных проектов учитывают интересы как крупного бизнеса, так и средних и малых предприятий", - сказал Артамонов.
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