В Липецкой области построят завод по производству средств защиты растений

Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке

ЛИПЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Завод по производству средств защиты растений будет построен на площадке особой экономической зоны "Липецк", инвестиции составят 1,6 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

"Запустить предприятие планируется в 2021 году, будут созданы 49 рабочих мест", - сказал Артамонов.

По его словам, работа инновационного производства будет основано на научно-исследовательских разработках и новых технологиях. В производстве будут использоваться оригинальные действующие вещества, рецептуры и технологии швейцарской компании "Syngenta" - одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений. Представительства компании функционируют в 90 странах мира.