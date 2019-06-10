В ЛНР сообщили, что обнаружили тайник с оружием у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с оружием и боеприпасами у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской народной республики, при осмотре участка местности, расположенного в лесопосадочной полосе, примерно в 800 метрах от населенного пункта Веселая Гора Славяносербского района (под контролем ЛНР - ред.), выявлен замаскированный "тайник" с огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами", - рассказали в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в тайнике обнаружен в том числе пулемет Калашникова и три магазина к нему, снаряженные по 100 патронов калибра 7,62 миллиметра в каждом, автоматы Калашникова с глушителем и магазины к ним, гранаты, тротиловые шашки, патроны различного калибра и пластичное взрывчатое вещество.