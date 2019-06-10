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РИА Новости

В ЛНР сообщили, что обнаружили тайник с оружием у линии соприкосновения

Вчера, 16:17
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с оружием и боеприпасами у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской народной республики, при осмотре участка местности, расположенного в лесопосадочной полосе, примерно в 800 метрах от населенного пункта Веселая Гора Славяносербского района (под контролем ЛНР - ред.), выявлен замаскированный "тайник" с огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами", - рассказали в ведомстве.
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По данным Генпрокуратуры, в тайнике обнаружен в том числе пулемет Калашникова и три магазина к нему, снаряженные по 100 патронов калибра 7,62 миллиметра в каждом, автоматы Калашникова с глушителем и магазины к ним, гранаты, тротиловые шашки, патроны различного калибра и пластичное взрывчатое вещество.
"Следственным отделом Управления проводится дальнейшая проверка. Проверяется версия использования обнаруженных боеприпасов и взрывчатых веществ в подрывной деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - дополнили в пресс-службе ведомства.
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