Список площадок для храма в Екатеринбурге подготовят к концу недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Итоговый список площадок по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет готов для опроса до начала следующей недели, заявил в понедельник глава города Александр Высокинский.

"На сегодня у нас сформирован перечень площадок, который предлагается архитекторами для обсуждения… Мы продолжим консультацию с представителями РПЦ и фондом святой Екатерины. Мы рассчитываем, что к концу этой недели – начале следующей мы получим итоговый перечень площадок (для опроса), который всех устраивает", – сказал Высокинский на заседании рабочей группы по организации проведения опроса о площадках для возведения храма..

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины.