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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Список площадок для храма в Екатеринбурге подготовят к концу недели

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Итоговый список площадок по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет готов для опроса до начала следующей недели, заявил в понедельник глава города Александр Высокинский.
"На сегодня у нас сформирован перечень площадок, который предлагается архитекторами для обсуждения… Мы продолжим консультацию с представителями РПЦ и фондом святой Екатерины. Мы рассчитываем, что к концу этой недели – начале следующей мы получим итоговый перечень площадок (для опроса), который всех устраивает", – сказал Высокинский на заседании рабочей группы по организации проведения опроса о площадках для возведения храма..
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Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины.
С 20 по 30 мая мэрия зарегистрировала 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения храма. По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем – общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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