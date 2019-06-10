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РИА Новости

Полицейские не мешали правозащитникам при посещении Голунова, заявили в ОНК

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Полицейские не мешали правозащитникам работать с журналистом "Медузы" Иваном Голуновым в момент его посещения в УВД по ЗАО, не вмешивались в разговор, заявила в понедельник заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
"Полицейские впустили нас в УВД по ЗАО, хотя могли этого не делать. Дали с ним поговорить, заснять травмы, не вмешивались в разговор", - рассказала Меркачева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По ее словам, правозащитников не ограничивали по времени. "Мы максимально поговорили", - добавила правозащитница.
"Меня неприятно поразило, что Иван больше 24 часов был в наручниках. Полицейские ссылаются на инструкции, но я не нашла таких требований", - утверждает Меркачева.
Она добавила, что считает, что люди не должны быть все время в наручниках. "Иван говорил, что сначала наручники были сзади, что было очень болезненно для него. Лишь позже их перестегнули спереди", - отметила правозащитница.
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Также она напомнила, что Голунову не давали курить. По ее словам, это связано с тем, что запрещено курение в общественных местах. "Потом его все же вывели в специализированное место для курения", - рассказала Меркачева.

Дело Голунова

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
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МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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