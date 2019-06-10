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РИА Новости
Теплоснабжение

"Фортум" готовится к переходу теплоснабжения Тюмени на "альткотельную"

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Фортум" и правительство Тюменской области подписали соглашение о подготовке к переходу теплоснабжения Тюмени на новую модель рынка тепла, следует из релиза компании.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ПАО "Фортум" Александр Чуваев подписали соглашение о намерении создать рабочую группу для проработки вопросов, связанных с переходом на новую модель регулирования рынка тепловой энергии в Тюмени", - говорится в релизе.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
"Главный результат, который почувствует на себе город, – уменьшение количества аварий на теплосетях, поскольку у инвесторов появится реальный инструмент возврата сделанных инвестиций, в том числе – в современные энергоэффективные технологии. В конечном счете, это должно привести к снижению издержек и, соответственно, тарифов на тепло для потребителя", – отметил Чуваев, чьи слова приводятся в сообщении.
Ульяновск
6 июня, 14:29
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Сообщается, что сформированная рабочая группа должна представить план перехода на новую модель к 1 сентября 2019 года, а сам переход возможен в 2020 году.
Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum, занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии, в ее структуре восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.
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