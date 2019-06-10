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РИА Новости

Толстой назвал встречу с руководством ПАСЕ информативной

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал информативной встречу с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), состоявшуюся в понедельник в Женеве.
Встречу по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в ПАСЕ ранее анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что со стороны Госдумы в переговорах примут участие Толстой, а также председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы провели встречу в рамках наших консультаций с руководством Ассамблеи, которые продолжаются довольно давно, обсудили некоторые вопросы в связи с тем, что нам предстоят решения, которые должны быть приняты руководителями фракции, всеми фракциями Государственной думы и так далее. Встреча прошла, все достаточно информативно, обменялись нашими взглядами на возможное продолжение совместной работы", - сказал Толстой РИА Новости по телефону.
Отвечая на вопрос, совпадают ли взгляды сторон на возможное взаимодействие, вице-спикер Госдумы заявил, что об этом "можно будет сказать в том случае, если российская делегация полностью и без изъятия прав вернется к работе в Ассамблее".
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
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Петр ТолстойГосдума РФВячеслав ВолодинЖенева (город)Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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