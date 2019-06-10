Толстой назвал встречу с руководством ПАСЕ информативной

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал информативной встречу с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), состоявшуюся в понедельник в Женеве.

Встречу по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в ПАСЕ ранее анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что со стороны Госдумы в переговорах примут участие Толстой, а также председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы провели встречу в рамках наших консультаций с руководством Ассамблеи, которые продолжаются довольно давно, обсудили некоторые вопросы в связи с тем, что нам предстоят решения, которые должны быть приняты руководителями фракции, всеми фракциями Государственной думы и так далее. Встреча прошла, все достаточно информативно, обменялись нашими взглядами на возможное продолжение совместной работы", - сказал Толстой РИА Новости по телефону.

Отвечая на вопрос, совпадают ли взгляды сторон на возможное взаимодействие, вице-спикер Госдумы заявил, что об этом "можно будет сказать в том случае, если российская делегация полностью и без изъятия прав вернется к работе в Ассамблее".