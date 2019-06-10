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РИА Новости

"Оппозиционный блок" представил первую десятку кандидатов на выборах в Раду

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Украинская объеденная партия "Оппозиционный блок" на съезде в понедельник представила первую десятку предвыборного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду.
Ранее пять оппозиционных партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились для участия в парламентских выборах.
Возглавили список лидер партии "Наши", депутат Рады Евгений Мураев. В первую десятку также вошли сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский и Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
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Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду
"В состав нашей команды входят лидеры крупнейших предприятий, мэры крупнейших город и территориальных общин. Мы выступаем против войны, и у нас есть четкий план, как закончить конфликт на востоке страны. У нас есть также план четкого возращения Украины и ее экономического потенциала", - сказал лидер партии Мураев на брифинге по итогам съезда.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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