"Оппозиционный блок" представил первую десятку кандидатов на выборах в Раду

КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Украинская объеденная партия "Оппозиционный блок" на съезде в понедельник представила первую десятку предвыборного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду.

Ранее пять оппозиционных партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились для участия в парламентских выборах.

Возглавили список лидер партии "Наши", депутат Рады Евгений Мураев. В первую десятку также вошли сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский и Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев.

"В состав нашей команды входят лидеры крупнейших предприятий, мэры крупнейших город и территориальных общин. Мы выступаем против войны, и у нас есть четкий план, как закончить конфликт на востоке страны. У нас есть также план четкого возращения Украины и ее экономического потенциала", - сказал лидер партии Мураев на брифинге по итогам съезда.