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РИА Новости
Новости Подмосковья

Около 7,5 тонны мусора собрали участники экологического забега в МО

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Леся ПоляковаМолодые люди собирают мусор
Молодые люди собирают мусор
© РИА Новости / Леся Полякова
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. В Подмосковье провели экологический забег "Чистое Подмосковье — к юбилею!". Участниками стали жители 38 муниципальных образований Московской области. Также в забеге приняли участие олимпийские чемпионы и депутаты Александр Легков и Светлана Кривелева, сообщил телеканал "360".
Всего для экозабега выделили 46 площадок. Впервые так называемый плоггинг-забег устроили активисты Красногорска. В 2018 году проект "Плоггинг — новый экологический вид фитнеса" получил премию губернатора "Наше Подмосковье".
В этом году акция стала областной, а центральной площадкой сделали город Долгопрудный.
Интересный формат экопробежки многим пришелся по вкусу: участники бегут и собирают мусор, который им встречается на пути. Основной целью мероприятия является сбор мусора. На финише собранные отходы взвешивают.
Согласно контрольному взвешиванию, участники забега собрали порядка 7,5 тонны мусора. Об этом рассказала Ирина Плещева, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям.
Экологическое мероприятие провели в рамках подготовки к празднованию 90-летнего юбилея Московской области.
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