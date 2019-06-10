В Челябинске из-за упавших качелей пострадал ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Челябинские следователи начали проверку по факту получения травмы ребенком при обрушении на него качелей, сообщает региональное управление СК РФ.
По информации СУ СК, инцидент произошел 6 июня в сквере имени Колющенко в Челябинске, 13-летний мальчик получил тяжелую травму ноги.
"Для установления причин обрушения металлической конструкции и проверки факта возможной преступной небрежности со стороны лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию качелей, следственными органами… организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой инициирована передача из органов МВД уже имеющихся материалов по сообщению о причинении телесных повреждений подростку", – говорится в сообщении.