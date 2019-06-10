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РИА Новости

Новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил Грызлов

Вчера, 15:13
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ситуация в районе Станицы Луганской характеризует неготовность руководства Украины отказаться от политики "партии войны", новая киевская власть не реализует свои слова о мире, заявил полпред РФ Борис Грызлов.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики очередной раз сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской, запланированное на 10 июня.
"Ситуация в районе Станицы Луганской ярко характеризует неготовность руководства Украины переломить сложившуюся ситуацию, отказаться от политики "партии войны". Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти. Обстрелы со стороны ВС Украины продолжаются, обстановка остается крайне напряженной, положительных изменений не видно", - заявил Грызлов журналистам.
Он отметил, что "люди ждут этих изменений".
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