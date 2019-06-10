Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T14:46Z
https://ria.ru/20190610/1555445260.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152938/14/1529381488_0:92:3292:1944_1036x0_80_0_0_3d4e283fdb2216a39073de8b0e9994b6.jpg
РИА Новости

Москалькова направила 36 ходатайств о пересмотре вынесенных приговоров

Вчера, 14:46
124
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила в суды различных инстанций 36 ходатайств о пересмотре вступивших в законную силу приговоров.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
"В адрес судов разного уровня было направлено 36 ходатайств о пересмотре вступивших в законную силу приговоров, определений или постановлений суда и обращений о приобщении к материалам дела, находящегося на рассмотрении в суде, жалоб граждан, поступивших к уполномоченному. В Верховный суд Российской Федерации уполномоченным направлено шесть ходатайств и три обращения о приобщении материалов соответствующих жалоб", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
По словам омбудсмена, по итогам рассмотрения ходатайств и обращений Верховным судом по некоторым делам были пересмотрены судебные решения.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 14:44
Москалькова в 2018 году предложила 40 поправок, 19 из были приняты
"По итогам их рассмотрения пересмотрено два вступивших в законную силу судебных решения", - отметила она.
Москалькова также сообщила, что по итогам встречи с председателем Конституционного суда была активизирована работа по реализации права омбудсмена давать заключения с его правовой позицией по конкретным жалобам в адрес суда, добавив, что было подано семь таких заключений.
021000
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова в 2018 году предложила 40 поправок, 19 из были приняты
РИА
Новости
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала, какие аспекты осложняют работу ОНК
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова предложила выработать меры по противодействию пыткам в колониях
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины
Москалькова призвала действовать активно против нарушения прав журналистов
Лента
новостей
Здание Государственной Думы в Москве
ГД рассмотрит поправки, регулирующие конфликты между субъектами по отходам
Участники митинга сторонников Демократической партии Молдавии в Кишиневе
Демпартия Молдавии повторно пригласила социалистов и ACUM на переговоры
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о распространении вычета по НДФЛ на ряд соцвыплат
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
В администрации Зеленского рассказали о размере оклада его пресс-секретаря
Владимир Путин и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 10 июня 2019
Москалькова попросила Путина пересмотреть процесс возбуждения уголовных дел
Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
Франция возвратила из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ*
Логотипы Google, Facebook и Amazon
Стал известен самый дорогой бренд в мире
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
Дмитрий Медведев и генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер во время встречи в Женеве. 11 июня 2019
Медведев провел встречу с гендиректором Международной организации труда
Корректировку проекта утилизации отходов БЦБК могут перенести на 2020 год
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18В Женеве Медведев провел встречу с премьером Туниса
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
Лента новостейМолния