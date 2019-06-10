Москалькова направила 36 ходатайств о пересмотре вынесенных приговоров

"В адрес судов разного уровня было направлено 36 ходатайств о пересмотре вступивших в законную силу приговоров, определений или постановлений суда и обращений о приобщении к материалам дела, находящегося на рассмотрении в суде, жалоб граждан, поступивших к уполномоченному. В Верховный суд Российской Федерации уполномоченным направлено шесть ходатайств и три обращения о приобщении материалов соответствующих жалоб", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.