Москалькова направила 36 ходатайств о пересмотре вынесенных приговоров

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила в суды различных инстанций 36 ходатайств о пересмотре вступивших в законную силу приговоров.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год.
"В адрес судов разного уровня было направлено 36 ходатайств о пересмотре вступивших в законную силу приговоров, определений или постановлений суда и обращений о приобщении к материалам дела, находящегося на рассмотрении в суде, жалоб граждан, поступивших к уполномоченному. В Верховный суд Российской Федерации уполномоченным направлено шесть ходатайств и три обращения о приобщении материалов соответствующих жалоб", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
По словам омбудсмена, по итогам рассмотрения ходатайств и обращений Верховным судом по некоторым делам были пересмотрены судебные решения.
"По итогам их рассмотрения пересмотрено два вступивших в законную силу судебных решения", - отметила она.
Москалькова также сообщила, что по итогам встречи с председателем Конституционного суда была активизирована работа по реализации права омбудсмена давать заключения с его правовой позицией по конкретным жалобам в адрес суда, добавив, что было подано семь таких заключений.