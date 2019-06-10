Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T14:22Z
https://ria.ru/20190610/1555443582.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155487/26/1554872643_0:260:3072:1988_1036x0_80_0_0_c3677a6d1974c94cd9ac969bd5b54802.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье 48 врачей получили социальную ипотеку

Вчера, 14:22
30
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сертификаты на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" в Московской области получили 48 врачей, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.

"Мы собираемся уже в четвертый раз в этом году по нашей региональной программе "Социальная ипотека". Она действует с 2016 года и была инициирована губернатором Андреем Воробьевым. Программа очень востребована. В ней участвуют врачи, учителя, воспитатели, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Поступает очень много заявлений, они проходят отбор в ведомствах при правительстве региона. С 2016 года 1,3 тысячи человек получили такие свидетельства", - цитирует пресс-служба слова министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой.

Власти Московской области планируют вручить по программе "Социальная ипотека" в этом году 360 сертификатов.
"По условиям программы, правительство Московской области предоставляет субсидии на приобретение жилья, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке", - говорится в сообщении.
Лоджия и выход на кухню в квартире нового многоквартирного дома. Архивное фото
3 июня, 13:22
"Социальную ипотеку" в 2020 году получат 25 тренеров из Подмосковья
010000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Квартира в новостройке
В Егорьевске в 2019 году 125 человек переедут в новое жилье
РИА
Новости
Дом правительства Московской области
В Подмосковье начал работать мобильный центр социальных услуг
В Лотошинском городском округе увеличили площадь природного заказника
Грузовые контейнеры в порту Циндао, Китай
Экспорт редкоземельных металлов из Китая с начала года упал на 7,2%
Лента
новостей
Молодые люди собирают мусор
Около 7,5 тонны мусора собрали участники экологического забега в МО
Власти Кубани ограничили движение большегрузов, чтобы разгрузить трассы
Фестиваль "Казачья застава" пройдет в Липецкой области
"Невские новости" уволили сотрудника за поддержку Голунова
Клубника
В Подмосковье собрали уже более 55 тонн клубники
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
В Липецкой области построят завод по производству средств защиты растений
Пожарным хотят расширить полномочия по надзору за торговыми центрами
Жара в Подмосковье
Энергокомплекс Подмосковья перешел на особый режим из-за жары
Камчатка и Кузбасс договорились о продолжении сотрудничества
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Камчатка вошла в топ-30 лучших субъектов РФ по инвестклимату
Экологический полумарафон
В Подмосковье участники экозабега собрали семь тонн мусора
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18Медведев обсудил с премьером Туниса в Женеве предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
Лента новостейМолния