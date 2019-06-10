В Подмосковье 48 врачей получили социальную ипотеку

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сертификаты на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" в Московской области получили 48 врачей, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
"Мы собираемся уже в четвертый раз в этом году по нашей региональной программе "Социальная ипотека". Она действует с 2016 года и была инициирована губернатором Андреем Воробьевым. Программа очень востребована. В ней участвуют врачи, учителя, воспитатели, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Поступает очень много заявлений, они проходят отбор в ведомствах при правительстве региона. С 2016 года 1,3 тысячи человек получили такие свидетельства", - цитирует пресс-служба слова министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой.
Власти Московской области планируют вручить по программе "Социальная ипотека" в этом году 360 сертификатов.
"По условиям программы, правительство Московской области предоставляет субсидии на приобретение жилья, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке", - говорится в сообщении.