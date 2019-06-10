Зеленский намерен уволить 13 губернаторов, сообщили СМИ

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины одобрило проекты указов Зеленского об увольнении 13 председателей областных государственных администраций.
"По его словам, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время. Кандидатуры новых еще обсуждают. Других деталей он не сообщил", - говорится в сообщении.
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