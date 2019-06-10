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РИА Новости

Саркисян и Лукашенко поздравили Токаева с победой на выборах в Казахстане

Вчера, 13:54
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
ЕРЕВАН/МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Президенты Армении и Белоруссии Армен Саркисян и Александр Лукашенко поздравили в понедельник Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы Казахстана.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
"Народ Казахстана поддержал политику стабильности и последовательного экономического развития страны. Уверен, что ваш богатый опыт и авторитет будут способствовать углублению армяно-казахстанских отношений, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения народов", - говорится в поздравительном послании Саркисяна, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.
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Белорусский лидер также поздравил Токаева "с убедительной победой на президентских выборах в Казахстане". По информации пресс-службы Лукашенко, "глава белорусского государства выразил уверенность в том, что политическая мудрость и богатый жизненный опыт Токаева будут способствовать дальнейшему динамичному развитию Казахстана, росту благосостояния его граждан и укреплению общего евразийского дома".
"Убежден, последовательное расширение белорусско-казахстанского сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия и стратегического партнерства, отвечает интересам наших народов. В этой связи с признательностью принимаю приглашение посетить Казахстан с официальным визитом в ближайшее время", - процитировали поздравление в пресс-службе.
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Выборы президента КазахстанаАрмен СаркисянКасым-Жомарт ТокаевАлександр ЛукашенкоБелоруссияАрменияКазахстанВ мире
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