Саркисян и Лукашенко поздравили Токаева с победой на выборах в Казахстане

ЕРЕВАН/МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Президенты Армении и Белоруссии Армен Саркисян и Александр Лукашенко поздравили в понедельник Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы Казахстана.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.

"Народ Казахстана поддержал политику стабильности и последовательного экономического развития страны. Уверен, что ваш богатый опыт и авторитет будут способствовать углублению армяно-казахстанских отношений, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения народов", - говорится в поздравительном послании Саркисяна, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.

Белорусский лидер также поздравил Токаева "с убедительной победой на президентских выборах в Казахстане". По информации пресс-службы Лукашенко, "глава белорусского государства выразил уверенность в том, что политическая мудрость и богатый жизненный опыт Токаева будут способствовать дальнейшему динамичному развитию Казахстана, росту благосостояния его граждан и укреплению общего евразийского дома".