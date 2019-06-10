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РИА Новости

Ямпольская осудила отмену выступления "Машины времени" на концерте 12 июня

Вчера, 13:52
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© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуреГлава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуре
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что сожалеет об отмене выступления "Машины времени" на концерте 12 июня, назвав бестактностью подобное поведение по отношению к музыкантам.
Ранее лидер группы Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что "Машина времени" не выступит на концерте у Кремля в День России. По его словам, группе "позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет".
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"Число талантливых людей в любой стране ограничено. Разбрасываться ими таким образом – бесхозяйственность. Пробросаешься. Безусловно, "Машина времени" украсила бы концерт в честь Дня России. Мне жаль, что они там не споют. Надеюсь, Андрей Макаревич и его коллеги не станут делать из этой истории далеко идущие выводы", - написала Ямпольская на своей странице в Facebook.
Она также отметила, что "крайне огорчена и разочарована" этой новостью. "Две недели назад меня искренне порадовала новость, что такое выступление состоится", - отметила депутат.
При этом Ямпольская подчеркнула, что так нельзя обращаться не только с деятелями культуры, а с людьми в принципе.
"Не располагаю инсайдерской информацией, чем подобная бестактность вызвана. Если причиной действительно стала техническая переверстка программы, то мне жаль, что организацией концертов на Красной площади занимаются люди, не понимающие, что мероприятие в таком месте, да еще в день государственного праздника – это событие политическое. И любые решения нужно принимать, исходя из политической целесообразности", - подчеркнула Ямпольская.
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