Ямпольская осудила отмену выступления "Машины времени" на концерте 12 июня

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что сожалеет об отмене выступления "Машины времени" на концерте 12 июня, назвав бестактностью подобное поведение по отношению к музыкантам.

Ранее лидер группы Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что "Машина времени" не выступит на концерте у Кремля в День России. По его словам, группе "позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет".

"Число талантливых людей в любой стране ограничено. Разбрасываться ими таким образом – бесхозяйственность. Пробросаешься. Безусловно, "Машина времени" украсила бы концерт в честь Дня России. Мне жаль, что они там не споют. Надеюсь, Андрей Макаревич и его коллеги не станут делать из этой истории далеко идущие выводы", - написала Ямпольская на своей странице в Facebook

Она также отметила, что "крайне огорчена и разочарована" этой новостью. "Две недели назад меня искренне порадовала новость, что такое выступление состоится", - отметила депутат.

При этом Ямпольская подчеркнула, что так нельзя обращаться не только с деятелями культуры, а с людьми в принципе.