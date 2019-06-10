Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T14:08Z
https://ria.ru/20190610/1555441567.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155521/27/1555212731_0:170:3056:1889_1036x0_80_0_0_4a85aa8e732ff894448282e15a8dacbe.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Лавров заявил о большом количестве оружия западного производства в Идлибе

Вчера, 13:46
480
© РИА Новости / Владимир ПесняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в идлибской зоне деэскалации есть большое количество оружия западного производства.
"Провокаций там будет множество, и вообще контрабанда оружия, контрабанда нефти, артефактов, наркотиков в Сирии и в регионе процветает в результате безрассудной, агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
6 июня, 08:55
Сенатор Блэк: война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США
"И, кстати, там, в Идлибе, в идлибской зоне деэскалации очень много оружия западного производства", - добавил он.
1400010
Обсудить 0
Война в СирииСергей ЛавровВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 10 июня 2019
Лавров: Запад пытается "отползти" от фактов по инциденту с химоружием в САР
РИА
Новости
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Террористам в Идлибе поблажек не будет, заявил Лавров
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании Центра приема, распределения и размещения беженцев. 11 декабря 2018
Минобороны: США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров осудил действия США против Ирана
Лента
новостей
США наверняка введут новые санкции против России, считает эксперт
Александр Грушко
Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров рассказал о работе по российской концепции по Персидскому заливу
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
ДНР: у ОБСЕ есть запись применения силовиками артиллерии в Донбассе
Китайский авианосец Ляонин
Китайский авианосец "Ляонин" прошел между японскими островами
Беженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
Идлиб готовы покинуть до 80 тысяч беженцев
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Додон заявил, что Демпартия делает все возможное, чтобы избавиться от него
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Константин Косачев
Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39Суд арестовал четырех задержанных в Крыму сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
12:38Система международной безопасности переживает кризис, считает Рябков
12:35Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
12:35Почти 90 человек пострадали из-за палов травы в 2019 году, заявили в МЧС
12:34Пакистан откроет воздушное пространство для полета Моди на саммит ШОС
12:34В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности на среду
12:34Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в ряде иностранных программ
12:31Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе
12:31Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой
12:30Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"
12:30В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
12:29Грушко рассказал, на чем нельзя строить политику безопасности в Европе
12:28Тушение пожара на танкере в Махачкале затруднено из-за высоких температур
12:28В Пермском крае ребенок получил ожоги во время розжига углей в мангале
12:28Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
12:27Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
12:27Песков опроверг данные об установке закрыть дело Голунова до прямой линии
12:26Путин в курсе происходящего с Голуновым, сообщил Песков
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
Лента новостейМолния