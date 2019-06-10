Лавров заявил о большом количестве оружия западного производства в Идлибе

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в идлибской зоне деэскалации есть большое количество оружия западного производства.
"Провокаций там будет множество, и вообще контрабанда оружия, контрабанда нефти, артефактов, наркотиков в Сирии и в регионе процветает в результате безрассудной, агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
"И, кстати, там, в Идлибе, в идлибской зоне деэскалации очень много оружия западного производства", - добавил он.