Лавров заявил о большом количестве оружия западного производства в Идлибе

"Провокаций там будет множество, и вообще контрабанда оружия, контрабанда нефти, артефактов, наркотиков в Сирии и в регионе процветает в результате безрассудной, агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.