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РИА Новости

Депутат назвал отказ от пластика для России неизбежностью

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по образованию Владимир Бурматов. Архивное фото
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию Владимир Бурматов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ от пластика для России является неизбежностью, но нужно создать альтернативу пластиковой упаковке, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Если смотреть, сколько те страны, которые сегодня отказываются, например, от пластика, шли к этому решению - несколько десятилетий, и это был сознательный путь. России предстоит пройти этот путь за несколько лет. Мы должны четко понимать, что для нас отказ от пластика, например, является не перспективой, он для нас является неизбежностью", - заявил он на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Симферополь в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, Россия движется в том же самом глобальном тренде, в котором развиваются все государства, поэтому она не может пойти по какому-то иному пути.
"С моей точки зрения, перед тем как запрещать пластиковую тару, посуду, упаковку, необходимо создать гражданам альтернативу - то есть биоразлагаемую упаковку. Сегодня такой практически нет. ...Если мы говорим о биоразлагаемой таре, то задача заключается в том, чтобы она по себестоимости сравнялась со старой, обычной пластиковой. Сегодня комитет проводил оценку - она в шесть-семь раз дороже. ...При этом в России существуют технологии, при которых бумажный пакет будет стоить столько же - себестоимость. Но это технологии производства этих пакетов из вторсырья. Для этого должен быть раздельный сбор, нормальная переработка отходов", - рассказал депутат.
Как отметил Бурматов, вторая позиция связана со вторичным использованием стеклянной тары.
"На наш взгляд, это однозначно интересно потребителю, потому что мы фактически получаем скидку на готовый продукт. Мы сдаем от него упаковку и, соответственно, получаем скидку на товар. ...Это очень хорошо работает, если кто-то пользуется сервисами по заказу бутиллированной воды - вы сдаете эти бутылки, хоть они и пластмассовые, неэкологичные, но представьте то же самое со стеклом", - добавил он.
"Ставить какие-то временные сроки я бы не стал, потому что это было бы непрофессионально. Но последовательность, на мой взгляд, должна быть такая, иначе произойдет скачкообразный рост цен на те продукты, для упаковки которых просто нет альтернативы. ...Важно, чтобы эти ведомства, которым сейчас правительство дало это поручение, создали экономические стимулы для производителей", - заключил депутат.
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