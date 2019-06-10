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РИА Новости

Режиссер Оливье Мейру: Ив Сен-Лоран очень хотел быть счастливым

Вчера, 12:00
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© AFP 2019 / John MacDougallФранцузский режиссер Оливье Мейру на 57-м Берлинском кинофестивале
Французский режиссер Оливье Мейру на 57-м Берлинском кинофестивале
© AFP 2019 / John MacDougall
Французский документальный фильм Оливье Мейру "Величайший кутюрье /Celebration" об Иве Сен-Лоране, пролежавший "на полке" 11 лет после первого показа на Берлинском фестивале в 2007 году, выходит в российский прокат 13 июня; корреспондент РИА Новости поговорила с режиссером о причинах запрета на картину, цензуре и самоцензуре, Элтоне Джоне и русском кино
– Ваш фильм о последних годах, проведенных Ивом Сен-Лораном в качестве креативного директора своего модного дома YSL был показан один раз на Берлинском фестивале, после чего был запрещен к прокату партнером кутюрье Пьером Берже и вышел только после его смерти. Что конкретно ему не понравилось?
– Этот фильм мне заказал cам Берже, ему хотелось, чтобы последние годы жизни Лорана были задокументированы. Они оба очень много думали о будущем и были озабочены тем, какое наследие останется после них. Они были похожи на строителей древнеегипетских пирамид, они реально строили будущее и те воспоминания, которые сейчас есть у нас. Берже был очень озабочен тем, как рассказать эту историю для будущего поколения. У меня была полная свобода действий, Берже не вмешивался в творческий процесс. Конкретных претензий не было, но мне кажется Пьер не совсем понимал разницу между тем, когда ты следишь день за днем за жизнью человека, и тем, когда оказываешься один за монтажным столом.
– Cколько по времени вы снимали фильм?
– Три года, мы отсняли 18 часов и это очень мало.
– Мне показалось или это так, что Берже в кадре присутствует чаще, чем Сен-Лоран?
– Да, наверное. Сен-Лоран и Берже – это такой двуглавый орел, они неотделимы. Без Берже Лоран не был бы тем самым великим кутюрье, которого мы знаем. Они были партнерами в бизнесе и в жизни, модный дом – их совместное детище.
Ив Сен-Лоран приветствует первых клиентов в своем новом магазине Saint-Laurent Rive gauche. 1966 год
1 августа 2016, 15:14
Русские сарафаны и смокинг для женщин: история моды от Ива Сен-Лорана1 августа исполнилось бы 80 лет человеку, познакомившему СССР с французской высокой модой, - знаменитому кутюрье Ив Сен-Лорану. Жизнь и открытия великого модельера - в материале РИА Новости.
– Сен-Лоран великий кутюрье и Сен-Лоран в личной жизни – это один и тот же человек, каким он вам показался?
– Ив всю свою жизнь отдал работе, восьми летним мальчиком он уже хотел шить платья. Невозможно разделять его профессиональную и личную жизнь. У него всегда была одна дорога, Ив был весь на этом сконцентрирован.
– Он производил впечатление счастливого человека
– Нет . У него были вспышки счастья, и он очень хотел быть счастливым. Было впечатление, что он уже родился с каким-то нервным истощением.
– Во Франции фильм вышел в прокат в ноябре прошло года, прокат был успешным?
– Лоран – это икона, часть истории Франции. Да, прокат был довольно успешный, фильм окупился, его посмотрели, и это самое главное. Он выйдет в Китае и в Корее, но точную дату я пока не знаю.
– Вы пользуетесь социальными сетями?
– Да, вешаю фото в Instagram, но сейчас стараюсь делать это как можно реже, это отнимает очень много времени.
– В России вышел в прокат фильм об Элтоне Джоне "Рокетмен", из которого были вырезаны сцена с наркотиками и сцена сексуального характера, что вызвало недовольство блогеров и шумиху в СМИ. Как вы думаете, снимая биографический фильм следует ли купировать какие-то острые моменты или показывать всю правду жизни?
– А кто вырезал сцены и по чьей указке?
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
6 июня, 12:46
Мединский прокомментировал позицию прокатчика фильма "Рокетмен"
– Прокатчики по собственной инициативе, чтобы получить прокатное удостоверение – в России запрещена пропаганда гомосексуализма и наркотиков.
– Ну, закон есть закон, в каждой стране свои законы. Гораздо страшнее – самоцензура. Художник не должен думать о том, что скажут о его произведении, он должен просто творить, и будь что будет. В данном случае продюсером был Элтон Джон, и он показал все, что считал важным.
– Вы знакомы с российским кинематографом?
– Я смотрел много русских фильмов в киношколе, где учился. Русская культура – это важнейшая часть мировой культуры. В Париже есть "Неделя российского кино". Лично мне нравится Александр Сокуров. Его точность и концентрация, построение кадра.
– Не хотели бы что-нибудь снять в России?
– Хотел бы и я снимал здесь много лет назад фильм "Парад". Это фильм про французского воздушного гимнаста, который получил травму позвоночника и проходил реабилитацию в Москве в центре Дикуля. Фабрис был счастлив встретиться с Дикулем , который тоже был циркачом, был травмирован и встал на ноги. Выдающаяся личность.
– Над чем вы сейчас работаете?
– Над документальными пьесами. У меня очень разные интересы: кино, театр… У меня есть своя кинокомпания, я снимаю, когда чувствую в этом потребность. Планирую снять художественный фильм про средние века. Это экранизация французской книги про женщину XIII века, которая борется за свободу.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
7 июня, 14:15
Мединский призвал сделать съемки кино на территории России выгодными
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ФранцияИнтервью - Авторы
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