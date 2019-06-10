Режиссер Оливье Мейру: Ив Сен-Лоран очень хотел быть счастливым

Французский документальный фильм Оливье Мейру "Величайший кутюрье /Celebration" об Иве Сен-Лоране, пролежавший "на полке" 11 лет после первого показа на Берлинском фестивале в 2007 году, выходит в российский прокат 13 июня; корреспондент РИА Новости поговорила с режиссером о причинах запрета на картину, цензуре и самоцензуре, Элтоне Джоне и русском кино

– Ваш фильм о последних годах, проведенных Ивом Сен-Лораном в качестве креативного директора своего модного дома YSL был показан один раз на Берлинском фестивале, после чего был запрещен к прокату партнером кутюрье Пьером Берже и вышел только после его смерти. Что конкретно ему не понравилось?

– Этот фильм мне заказал cам Берже, ему хотелось, чтобы последние годы жизни Лорана были задокументированы. Они оба очень много думали о будущем и были озабочены тем, какое наследие останется после них. Они были похожи на строителей древнеегипетских пирамид, они реально строили будущее и те воспоминания, которые сейчас есть у нас. Берже был очень озабочен тем, как рассказать эту историю для будущего поколения. У меня была полная свобода действий, Берже не вмешивался в творческий процесс. Конкретных претензий не было, но мне кажется Пьер не совсем понимал разницу между тем, когда ты следишь день за днем за жизнью человека, и тем, когда оказываешься один за монтажным столом.

– Cколько по времени вы снимали фильм?

– Три года, мы отсняли 18 часов и это очень мало.

– Мне показалось или это так, что Берже в кадре присутствует чаще, чем Сен-Лоран?

– Да, наверное. Сен-Лоран и Берже – это такой двуглавый орел, они неотделимы. Без Берже Лоран не был бы тем самым великим кутюрье, которого мы знаем. Они были партнерами в бизнесе и в жизни, модный дом – их совместное детище.

– Сен-Лоран великий кутюрье и Сен-Лоран в личной жизни – это один и тот же человек, каким он вам показался?

– Ив всю свою жизнь отдал работе, восьми летним мальчиком он уже хотел шить платья. Невозможно разделять его профессиональную и личную жизнь. У него всегда была одна дорога, Ив был весь на этом сконцентрирован.

– Он производил впечатление счастливого человека

– Нет . У него были вспышки счастья, и он очень хотел быть счастливым. Было впечатление, что он уже родился с каким-то нервным истощением.

– Во Франции фильм вышел в прокат в ноябре прошло года, прокат был успешным?

– Лоран – это икона, часть истории Франции. Да, прокат был довольно успешный, фильм окупился, его посмотрели, и это самое главное. Он выйдет в Китае и в Корее, но точную дату я пока не знаю.

– Вы пользуетесь социальными сетями?

– Да, вешаю фото в Instagram, но сейчас стараюсь делать это как можно реже, это отнимает очень много времени.

– В России вышел в прокат фильм об Элтоне Джоне "Рокетмен", из которого были вырезаны сцена с наркотиками и сцена сексуального характера, что вызвало недовольство блогеров и шумиху в СМИ. Как вы думаете, снимая биографический фильм следует ли купировать какие-то острые моменты или показывать всю правду жизни?

– А кто вырезал сцены и по чьей указке?

– Прокатчики по собственной инициативе, чтобы получить прокатное удостоверение – в России запрещена пропаганда гомосексуализма и наркотиков.

– Ну, закон есть закон, в каждой стране свои законы. Гораздо страшнее – самоцензура. Художник не должен думать о том, что скажут о его произведении, он должен просто творить, и будь что будет. В данном случае продюсером был Элтон Джон, и он показал все, что считал важным.

– Вы знакомы с российским кинематографом?

– Я смотрел много русских фильмов в киношколе, где учился. Русская культура – это важнейшая часть мировой культуры. В Париже есть "Неделя российского кино". Лично мне нравится Александр Сокуров. Его точность и концентрация, построение кадра.

– Не хотели бы что-нибудь снять в России?

– Хотел бы и я снимал здесь много лет назад фильм "Парад". Это фильм про французского воздушного гимнаста, который получил травму позвоночника и проходил реабилитацию в Москве в центре Дикуля. Фабрис был счастлив встретиться с Дикулем , который тоже был циркачом, был травмирован и встал на ноги. Выдающаяся личность.

– Над чем вы сейчас работаете?