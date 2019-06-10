В Новороссийске потушили пожар на территории морского университета

КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Пожар на территории государственного морского университета имени Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске полностью ликвидирован, инспекторы приступили к определению причин пожара, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Вечером воскресенья сообщалось, что на проспекте Ленина горит внутренняя обшивка здания Государственного морского университета на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К 20.34 мск было ликвидировано открытое горение.