В Роструде оценили идею проводить национальный день профориентации

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) поддержит предложение по проведению национального дня профориентации и готова сотрудничать для реализации этой идеи, заявил в интервью РИА Новости замруководителя ведомства Денис Васильев.
Ранее сообщалось, что ОНФ может проводить единый день профориентации совместно со службами занятости.
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"Абсолютно хорошее предложение, мы его поддерживаем", - сказал Васильев.
По его словам, сейчас во многих регионах проходит единый день профориентации, причем не менее одного раза в год.
"Хотелось бы, может, сделать такой национальный день, здесь мы готовы сотрудничать с ОНФ для реализации этого проекта. В целом, мы полностью поддерживаем любые проекты, направленные на вовлечение человека в активную позицию на рынке труда", - добавил он.