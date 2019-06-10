В Роструде оценили идею проводить национальный день профориентации

Участники форума "Московский день профориентации и карьеры" в Москве. Архивное фото

Участники форума "Московский день профориентации и карьеры" в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) поддержит предложение по проведению национального дня профориентации и готова сотрудничать для реализации этой идеи, заявил в интервью РИА Новости замруководителя ведомства Денис Васильев.

Ранее сообщалось, что ОНФ может проводить единый день профориентации совместно со службами занятости.

"Абсолютно хорошее предложение, мы его поддерживаем", - сказал Васильев.

По его словам, сейчас во многих регионах проходит единый день профориентации, причем не менее одного раза в год.