Пострадавшие в ДТП в Сочи туристы остаются в больницах

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Двадцать один человек, в том числе трое детей, пострадавших в ДТП с участием двух экскурсионных автобусов в Сочи, продолжают оставаться в больницах Кубани, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.

"По данным на 7.00, на госпитализации после ДТП в Сочи продолжает оставаться 21 человек, в том числе трое детей. Два пациента: взрослый и ребенок переведены санавиацией в краевые больницы", - говорится в сообщении.

Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.