Пострадавшие в ДТП в Сочи туристы остаются в больницах

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Двадцать один человек, в том числе трое детей, пострадавших в ДТП с участием двух экскурсионных автобусов в Сочи, продолжают оставаться в больницах Кубани, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.
"По данным на 7.00, на госпитализации после ДТП в Сочи продолжает оставаться 21 человек, в том числе трое детей. Два пациента: взрослый и ребенок переведены санавиацией в краевые больницы", - говорится в сообщении.
Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.
По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes осуществлял перевозку приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.