Детский сад в Южно-Сахалинске закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн - РИА Новости. Детский сад "Черемушки" в Южно-Сахалинске закрыли на карантин из-за угрозы распространения острой кишечной инфекции, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе администрации областного центра.

"В настоящее время на карантин закрыт детский сад "Черемушки". Здесь зафиксировали ряд подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией. По предписанию Роспотребнадзора в учреждении проведут дезинфекцию водопроводной сети и исследуют воду на различные вирусы", - рассказал собеседник агентства.

По информации мэрии, дети начнут посещать детсад после того, как станут известны результаты проб воды.