Аббас высоко оценил позицию России и Китая по палестинскому вопросу

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас высоко оценил позицию России и Китая по палестинской проблеме, которая отражена в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров, передает агентство Глава Палестины Махмуд Аббас высоко оценил позицию России и Китая по палестинской проблеме, которая отражена в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров, передает агентство ВАФА

Лидеры РФ и КНР провели переговоры 5-7 июня в Москве. По итогам встречи было подписано совместное заявление, в котором Россия и Китай выступили за скорейшее возобновление переговоров по палестино-израильской проблематике и выразили поддержку созданию независимого и обладающего полным суверенитетом палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Согласно сообщению, Аббас заявил, что данная позиция будет препятствовать любым посягательствам на международную законность и арабскую мирную инициативу, а также исторические права палестинцев.