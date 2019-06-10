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РИА Новости

Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе

01:38
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонстантин Чуйченко
Константин Чуйченко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Константин Чуйченко. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
Концепция нового КоАП предполагает усиление профилактической функции административного наказания, а также синхронизацию системы с реформой контрольно-надзорной деятельности. Пресс-служба кабмина 5 июня сообщила, что концепция нового КоАП, представленная на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в целом одобрена.
Как заявлял глава правительства в апреле, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.
"Новая концепция КоАПа будет опубликована на этой неделе", - сказал Чуйченко в интервью газете "Известия".
Он также добавил, что в правительстве считают, что признание правонарушения административным должно быть обусловлено его общественной опасностью, а наказание за него должно быть адекватным и соответствовать причиненному вреду.
Чуйченко отметил, что изменения в КоАП будут разбиты на три документа: один будет регулировать материально-правовые отношения, а два других — судебные и административные процедуры.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
5 июня, 17:21
В Совфеде прокомментировали концепцию нового КоАП
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Константин ЧуйченкоРоссияОбщество
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