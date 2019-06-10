Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Концепция нового КоАП предполагает усиление профилактической функции административного наказания, а также синхронизацию системы с реформой контрольно-надзорной деятельности. Пресс-служба кабмина 5 июня сообщила, что концепция нового КоАП, представленная на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в целом одобрена.

Как заявлял глава правительства в апреле, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.

"Новая концепция КоАПа будет опубликована на этой неделе", - сказал Чуйченко в интервью газете " Известия ".

Он также добавил, что в правительстве считают, что признание правонарушения административным должно быть обусловлено его общественной опасностью, а наказание за него должно быть адекватным и соответствовать причиненному вреду.