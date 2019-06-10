Партия "Единая Осетия" побеждает на выборах в Южной Осетии

"Единая Осетия" набирает - 3276 голосов, на втором месте "Народная партия" - 1790 избирателей, партия "Ныхас" - 1171, "Единство народа" - 1080, "Коммунистическая партия" - 572 голоса, "Фыдыбаста" ("Отечество") - 275 голосов, "Единство" - 261. Против всех - 96 избирателей", - приводит информагентство "Рес" предварительные результаты главы ЦИК с 15 округов, в их числе зарубежные участки.