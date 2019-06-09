Один из лидеров оппозиции Судана заявил об усилиях по преодолению кризиса

КАИР, 9 июн - РИА Новости. Один из старейших лидеров суданской политической оппозиции, руководящий крупнейшей в стране оппозиционной партией "Умма", Садек аль-Махди заявил об усилиях по деэскалации напряженности и преодолению кризиса, возникшего после 3 июня, когда военные разогнали палаточный лагерь протестующих в Хартуме.

Действия силовиков привели к гибели десятков людей, оппозиция начала бессрочную акцию гражданского неповиновения.

"Мы работаем над прекращением забастовок и акции гражданского неповиновения в рамках сдерживания эскалации… Сейчас есть шанс найти мирный выход из кризиса. Эфиопия и Африканский союз объединили усилия, чтобы обеспечить компромиссное и мирное решение", - сказал аль-Махди в беседе с арабским телеканалом Sky News Arabia.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.