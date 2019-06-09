В ДНР заявили о 33 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские силовики 33 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 17 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 33 раза", - сказал представитель ведомства.