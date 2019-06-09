Лидеры G20 в коммюнике отметят темпы роста мировой экономики и риски спада

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидеры "большой двадцатки" упомянут в итоговом коммюнике встречи, что темпы роста мировой экономики в этом и следующем году, вероятно, повысятся, но присутствуют риски экономического спада в виде торговой и геополитической напряженности, передает агентство Лидеры "большой двадцатки" упомянут в итоговом коммюнике встречи, что темпы роста мировой экономики в этом и следующем году, вероятно, повысятся, но присутствуют риски экономического спада в виде торговой и геополитической напряженности, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении агентства.

"Рост мировой экономики, кажется, стабилизируется, и, как ожидается, темпы роста умеренно повысятся в конце этого года и в 2020 году", - приводит агентство отрывок из проекта коммюнике.

В документе отмечается, что "однако темпы роста остаются низкими, и риски смещены в сторону снижения". "Прежде всего торговая и геополитическая напряженность усилилась. Мы продолжим работу по устранению этих рисков, и готовы принять дальнейшие действия", - сообщается в коммюнике.