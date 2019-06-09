Соцпартия Молдавии и блок ACUM не отступят и продолжат работу, заявил Додон

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что депутаты сделали первый шаг, выбрав спикера и назначив правительство, и они не отступят из-за возможных вызовов.
"Вместе с 61 депутатом мы сделали первый шаг. Но у нас еще много работы. Мы с коллегами из ПСРМ не отступим перед лицом вызовов, которые нас ожидают. Вне всякого сомнения, у представителей ACUM такая же позиция", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что вместе с депутатами рассчитывает на поддержку со стороны граждан.
"Мы обязаны достичь успеха, и я твердо убежден, что мы его достигнем. Но для этого надо, чтобы каждый из нас проявил такое же мужество, как и те, кто был в парламенте Республики Молдова", - подчеркнул Додон.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.