В ЛНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.

В субботу в ЛНР также сообщали о двух зафиксированных нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Украины за сутки.