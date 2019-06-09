В ЛНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.
В субботу в ЛНР также сообщали о двух зафиксированных нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что ВС Украины вели огонь в направлении населенного пункта Пришиб и района КПП "Станица Луганская".