В заповеднике "Столбы" медвежата стали чаще выходить к людям

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В последние две недели в Красноярске произошли несколько встреч людей с медвежатами в охранной зоне заповедника "Столбы", В последние две недели в Красноярске произошли несколько встреч людей с медвежатами в охранной зоне заповедника "Столбы", сообщает пресс-служба заказника.

По словам экспертов, это связано с высокой численностью хищника в лесах края.

В конце мая сотрудники заповедника во время патрулирования территории сняли на фото и видео двухлетних медвежат на дереве.

В июне житель местного садоводческого товарищества увидел молодого медведя (пестуна). Оставшись без матери, зверь спокойно разгуливал вблизи дачных участков.

Администрация заповедника рекомендует не оставлять на территории пищевые отходы, не приближаться к медвежатам, а главное - ни в коем случае не пытаться сделать фото зверей или сфотографироваться на их фоне.