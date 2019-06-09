В заповеднике "Столбы" медвежата стали чаще выходить к людям

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В последние две недели в Красноярске произошли несколько встреч людей с медвежатами в охранной зоне заповедника "Столбы", сообщает пресс-служба заказника.
По словам экспертов, это связано с высокой численностью хищника в лесах края.
В конце мая сотрудники заповедника во время патрулирования территории сняли на фото и видео двухлетних медвежат на дереве.
В июне житель местного садоводческого товарищества увидел молодого медведя (пестуна). Оставшись без матери, зверь спокойно разгуливал вблизи дачных участков.
Администрация заповедника рекомендует не оставлять на территории пищевые отходы, не приближаться к медвежатам, а главное - ни в коем случае не пытаться сделать фото зверей или сфотографироваться на их фоне.
Также, по мнению сотрудников "Столбов", нужно ограничить посещение прилегающих лесов и прибрежных полос рек Базаиха и Калтат, особенно в вечернее и ночное время.