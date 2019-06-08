В немецком МИД выступили за сохранение иранской сделки

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Сохранение иранской сделки по атому является ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе, заявил в Багдаде глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Неопределенность в отношении будущего для Совместного всеобъемлющего плана действий не в последнюю очередь привела к усилению напряженности. Мы, европейцы, убеждены, что стоит приложить все усилия для сохранения Венского ядерного соглашения с Ираном. Его дальнейшее и полное осуществление Ираном остается ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе", - заявил министр, его слова приводит рассылка МИД ФРГ.

По словам Мааса, более четырех миллионов беженцев вернулись в последние годы в Ирак. Сейчас для Багдада "особенно важны сбалансированные отношения с соседями", это возможно при недопущении новой крупной эскалации в Персидском заливе. Министр добавил, что в ходе визита в Иорданию и в переговорах с властями ОАЭ центральными темами "также станут конфликты в Сирии и Йемене".

"Последнее обострение бросает нам вызов, как европейским соседям: выступать за деэскалацию и мирное урегулирование. Мы можем не только призывать к диалогу, мы должны вести его - особенно там, где разногласия кажутся неразрешимыми и конфликты продолжаются много лет. Потому что опасность того, что просчеты, недоразумения, провокации в регионе с наивысшей напряженностью приводят к непредсказуемым последствиям, очевидна", - заявил он.