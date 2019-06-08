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РИА Новости

В немецком МИД выступили за сохранение иранской сделки

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Сохранение иранской сделки по атому является ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе, заявил в Багдаде глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Неопределенность в отношении будущего для Совместного всеобъемлющего плана действий не в последнюю очередь привела к усилению напряженности.  Мы, европейцы, убеждены, что стоит приложить все усилия для сохранения Венского ядерного соглашения с Ираном. Его дальнейшее и полное осуществление Ираном остается ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе", - заявил министр, его слова приводит рассылка МИД ФРГ.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
1 июня, 12:06
Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
По словам Мааса, более четырех миллионов беженцев вернулись в последние годы в Ирак. Сейчас для Багдада "особенно важны сбалансированные отношения с соседями", это возможно при недопущении новой крупной эскалации в Персидском заливе. Министр добавил, что в ходе визита в Иорданию и в переговорах с властями ОАЭ центральными темами "также станут конфликты в Сирии и Йемене".
"Последнее обострение бросает нам вызов, как европейским соседям: выступать за деэскалацию и мирное урегулирование. Мы можем не только призывать к диалогу, мы должны вести его - особенно там, где разногласия кажутся неразрешимыми и конфликты продолжаются много лет. Потому что опасность того, что просчеты, недоразумения, провокации в регионе с наивысшей напряженностью приводят к непредсказуемым последствиям, очевидна", - заявил он.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу отправился с визитом в Иорданию, ОАЭ и Иран, об этом сообщалось ведомством заранее. Визит в Ирак не был анонсирован, однако в связи с высокой угрозой безопасности в стране о визитах в Багдад членов правительства ФРГ, как правило, заранее публично не сообщается.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
30 мая, 06:10
Рябков объяснил, чем грозит усиление линии Ирана на выход из ядерной сделки
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Хайко МаасГерманияИранВ мире
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