СК опубликовал кадры задержания депутата заксобрания Красноярского края

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. СК РФ опубликовал видео задержания депутата законодательного Собрания Красноярского края, который подозревается в мошенничестве почти на четыре миллиона рублей.

В видеоролике, опубликованном в WhatsApp, показано, как сотрудники регионального УФСБ задерживают застигнутого врасплох депутата.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в мошенничестве депутата заксобрания Красноярского края, заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Титова.

В свою очередь СК подтвердил задержание, а также сообщил, что на депутата завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

По предварительным данным следствия, в феврале 2018 года подозреваемый сообщил директору одной из коммерческих организаций Красноярского края, обеспечивающей население тепловой энергией, что может повлиять на решения властей о завышении тарифов на тепловую энергию для этой компании, "что в дальнейшем позволит получить ей субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты, тем самым ввел его в заблуждение относительно таких полномочий, которыми он фактически не обладал".