Российские турагенты рассказали о своих любимых странах

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Италия — любимая страна у российских турагентов, именно там хотели бы провести отпуск большинство специалистов, сообщает Ostrovok.ru

Эксперты сервиса опросили более 500 сотрудников турфирм из 70 городов России и выяснили, где предпочитают отдыхать профессионалы туротрасли.

За Италию проголосовали 18% респондентов. На втором месте с незначительным отрывом - Испания, ее выделили 17% опрошенных. Третье место разделили сразу три государства – Франция, Мальдивские острова и Португалия, их хотят посетить по шесть процентов специалистов.