Новый завод "Нестле" в Вологде откроется в конце июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Правительство Вологодской области и компания "Нестле Россия" подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме о сотрудничестве, которое подразумевает открытие нового производства детских молочных смесей в конце июня, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области

"В рамках ХХIII Петербургского международного экономического форума состоялось подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве между "Нестле Россия" и правительством Вологодской области в части локализации производства детских молочных смесей в областном центре", - сказано в сообщении.

В 2017 году компания "Нестле" объявила о начале строительства нового завода завершающего цикла по производству детских смесей в Вологде, размер инвестиций в который превысил 1,9 миллиарда рублей. Строительство находится в завершающей стадии.

"В мае 2019 года инвестиционный совет при губернаторе Вологодской области рекомендовал включить проект в перечень приоритетных с предоставлением государственной поддержки. Планируется, что открытие нового производства "Нестле" в Вологде состоится в конце июня", - сказано в сообщении.