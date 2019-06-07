Голунов проведет ночь в изоляторе, сообщил адвокат

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Журналист "Медузы" Иван Голунов, задержанный в Москве по делу о наркотиках, проведет ночь в изоляторе временного содержания, в субботу ожидается предъявление ему обвинения и избрание меры пресечения, сообщил журналистам его адвокат Дмитрий Джулай.

"Иван больше суток не спал и не ел. Сейчас он очень плохо соображает, что происходит, он в очень плохом состоянии. Сотрудник конвойной службы запретил нам передать еду, которую ему родственники принесли на КПП… Он поедет в ИВС ОВД "Крылатское". Завтра его, по идеи, должны доставить в УВД для проведения дальнейших следственных действий. Как минимум еще одна очная ставка. И должны, по идее, завтра на арест выйти", - сказал адвокат.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы".

В "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с корреспондентом "Медузы". Обращения в прокуратуру и ГУМВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ.