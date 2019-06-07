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РИА Новости
Рязанская область

Любимов: достижение национальных целей в регионах требует больше средств

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Решение задач, поставленных перед регионами для достижения национальных целей, требует больше финансовых средств, чем есть сейчас на нацпроекты, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Николай Любимов в ходе второго дня мероприятий ПМЭФ-2019 принял участие в дискуссии "Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы". Модератором выступил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
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Участниками дискуссии стали первый зампред правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Евгений Бушмин, ректор РАНХиГС Владимир Мау, главы российских регионов. Обсуждались вопросы практической реализации национальных проектов, пути решения проблем, задачи на ближайшую перспективу, которые позволят успешно вести работу по достижению национальных целей развития, определенных в майском указе президента РФ. Особое внимание было уделено теме вовлечения в эту деятельность бизнеса.
"Национальные цели развития – эта тема сегодня действительно волнует всех. Нацпроекты создали огромные ожидания. Помимо той большой работы, которая проводится, нам еще необходимо соизмерять то, что мы собираемся сделать, с этими ожиданиями людей. За последний год удалось многое сделать. Правительство изыскало огромные резервы, триллионы рублей, которые могут быть использованы на реализацию нацпроектов. Создан механизм, и сегодня он начинает работать", – сказал Макаров.
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Как отметил в ходе дискуссии Любимов, за этот год многое удалось сделать. "Главное, мы знаем, чего нам нужно добиться, это определил президент РФ, и что нам для этого нужно делать", - отметил Любимов.
Он обратил внимание, что для достижения национальных целей от регионов требуется намного больше финансовых средств, чем есть сейчас на нацпроекты. "Достаточно ли этих денег для достижения национальных целей? Не факт, даже с точки зрения наших параметров софинансирования. От рязанского региона требуется 3% софинансирования, а по факту получается по многим направлениям намного больше", - заявил Любимов.
Губернатор отметил, что сегодня стоит задача обеспечить экономический рост и долю инвестиций в ВВП, что является одним из критериев оценки работы глав регионов РФ. Для стимулирования инвестиционной активности рязанский регион использует весь арсенал имеющихся полномочий. "На практике даже при сопровождении проектов мы сталкиваемся с неоправданно большими сроками получения доступа к инфраструктуре, подключения площадок к электроэнергии, газу", – сказал Любимов и обратился с предложением рассмотреть возможность установления KPI для государственных компаний.

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Рязанская областьНиколай ЛюбимовПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияРязанская областьЭкономика
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