Чемезов рассказал, когда Венесуэла сможет заказать оружие из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Венесуэла может заказать российское оружие, если ситуация в этой латиноамериканской стране стабилизируется, заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Если все-таки как-то стабилизируется ситуация, будут заказы. У них первоначально не было финансовых возможностей, сейчас проблемы санкционные, а потребности у них есть. В части поставок вооружений в Венесуэлу – мы продолжаем это делать", - сказал Чемезов на ПМЭФ-2019.

На вопрос, могут ли быть новые контракты, он ответил: "Если стабилизируется ситуация - наверняка будут заказы. Потребность у них есть".

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

Венесуэла – крупнейший импортер российского оружия в Латинской Америке, при этом Россия выполнила большую часть оружейных контрактов еще до начала политической нестабильности в этой стране.

С Венесуэлой, в общей сложности, были реализованы контракты на миллиарды долларов. Были поставлены танки Т-72Б1В, реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Град", бронетранспортеры БТР-80А, зенитные комплексы "Печора-2М", С-300, "Бук-М2ЭК" и так далее.