Чемезов рассказал, как США мешали строить оружейный завод в Венесуэле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США мешали России доставлять станки на завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле, но все-таки способ был найден, заявил журналистам в пятницу глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Усиливать [присутствие] необходимости нет, потому что мы и так там присутствуем достаточно давно. Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится [строительство] - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - рассказал Чемезов в ходе ПМЭФ-2019.

Он выразил надежду, что несмотря ни на что завод будет достроен.

"Был период - месяц стоял, невозможно было работать. Там отключили электроэнергию… А затем американцы не давали завести нам туда станки. Потихонечку все равно завозили. Поэтому предсказать, когда мы закончим, сложно", - пояснил глава "Ростеха".

Ранее сообщалось, что строительство планируется закончить до конца этого года. До этого сроки несколько раз переносились.

В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись.