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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Чемезов рассказал, как США мешали строить оружейный завод в Венесуэле

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. США мешали России доставлять станки на завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле, но все-таки способ был найден, заявил журналистам в пятницу глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Усиливать [присутствие] необходимости нет, потому что мы и так там присутствуем достаточно давно. Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится [строительство] - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - рассказал Чемезов в ходе ПМЭФ-2019.
Он выразил надежду, что несмотря ни на что завод будет достроен.
"Был период - месяц стоял, невозможно было работать. Там отключили электроэнергию… А затем американцы не давали завести нам туда станки. Потихонечку все равно завозили. Поэтому предсказать, когда мы закончим, сложно", - пояснил глава "Ростеха".
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В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись.
США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. В январе Вашингтон ввел рестрикции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, которая приносит бюджету ощутимый доход.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РостехСергей ЧемезовВенесуэлаРоссияСШАЭкономика
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