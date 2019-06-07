Путин сообщил, что накануне обсуждал с Си Цзиньпином ситуацию с КНДР

"Не буду скрывать, не раскрою большую тайну, мы вчера вот вечером обсуждали и это проблему. Вот у меня лично нет такого ответа сейчас полноценного, я думаю, что ни у кого нет таких предложений. Мы кстати говоря и с американцами об этом говорили, господин (госсекретарь Майк) Помпео приезжал, мы говорили на эту тему. Мы точно совершенно, и мы, и Китай заинтересованы в денуклеаризации. Мы хотим этого, мы стремимся к этому, потому что распространение оружия массового уничтожения по планете создает дополнительные риски и угрозы, о которых мы забываем в текущей нашей жизни, но они есть, они нарастают, и они нас не могут не беспокоить", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.