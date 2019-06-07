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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Мы не можем перевести промышленность сегодня на стандарты ЕС, заявил Путин

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Некоторые стандарты в Евросоюзе лучше, чем в РФ, но Россия не может перевести все на европейские промышленные стандарты, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Модератор пленарного заседания, телеведущая телеканала RT Софико Шеварднадзе подняла тему ЕС и ЕврАзЭС, отметив, что невозможно интегрироваться и в ЕврАзЭс, и в ЕС.
"Вы во многом пишете эти правила, во всяком случае, касательно ЕврАзЭс это точно, вы можете повлиять как-то, сделать так, чтобы это не было каждый раз таким вынужденном выбором, чтоб это стало взаимным сотрудничеством для всех?" - спросила она президента.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 18:01
Путин призвал опираться на компромиссы в мировой экономике
"Мы не можем перевести свою промышленность сегодня на завтра на их промышленные стандарты, технические условия. Это невозможно, я признаюсь, что по некоторым, по многим направлениям стандарты в Евросоюзе, они лучше, чем у нас. Некоторые, кстати, сказать, что касается фитосанитарного, допустим, надзора и правил - у нас строже. Поэтому, когда мы говорим о допуске их продукции на наши рынки, мы говорим: "Учитывайте наши сертифицированные данные правила". Где-то с пониманием относятся, а где-то не хотят, потому что так легче экспортировать продукцию на наш рынок. Тогда мы должны объяснить нашим партнерам, что в одностороннем порядке такие вещи не решаются", - сказал Путин.
"Что касается технических вещей. Мы говорим - да, мы готовы будем перейти на ваши правила и стандарты, но это потребует времени и денег, потому что нам нужно купить новое оборудование, ввести эти стандарты - это время, годы и сотни миллиарды инвестиций. Сегодня на завтра сделать это невозможно. Наши партнеры должны это понимать", - подчеркнул президент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 17:53
Путин рассказал, что нужно для взаимодействия ЕС и ЕАЭС
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Петербургский международный экономический форумЕвразийский экономический союзЕвросоюзВладимир ПутинРоссия
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