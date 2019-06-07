Мы не можем перевести промышленность сегодня на стандарты ЕС, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Некоторые стандарты в Евросоюзе лучше, чем в РФ, но Россия не может перевести все на европейские промышленные стандарты, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Модератор пленарного заседания, телеведущая телеканала RT Софико Шеварднадзе подняла тему ЕС и ЕврАзЭС, отметив, что невозможно интегрироваться и в ЕврАзЭс, и в ЕС.

"Вы во многом пишете эти правила, во всяком случае, касательно ЕврАзЭс это точно, вы можете повлиять как-то, сделать так, чтобы это не было каждый раз таким вынужденном выбором, чтоб это стало взаимным сотрудничеством для всех?" - спросила она президента.

"Мы не можем перевести свою промышленность сегодня на завтра на их промышленные стандарты, технические условия. Это невозможно, я признаюсь, что по некоторым, по многим направлениям стандарты в Евросоюзе, они лучше, чем у нас. Некоторые, кстати, сказать, что касается фитосанитарного, допустим, надзора и правил - у нас строже. Поэтому, когда мы говорим о допуске их продукции на наши рынки, мы говорим: "Учитывайте наши сертифицированные данные правила". Где-то с пониманием относятся, а где-то не хотят, потому что так легче экспортировать продукцию на наш рынок. Тогда мы должны объяснить нашим партнерам, что в одностороннем порядке такие вещи не решаются", - сказал Путин.

"Что касается технических вещей. Мы говорим - да, мы готовы будем перейти на ваши правила и стандарты, но это потребует времени и денег, потому что нам нужно купить новое оборудование, ввести эти стандарты - это время, годы и сотни миллиарды инвестиций. Сегодня на завтра сделать это невозможно. Наши партнеры должны это понимать", - подчеркнул президент.