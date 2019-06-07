В Подмосковье с 10 июля физзанятия для пенсионеров будут бесплатными

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Поддержка активного образа жизни для граждан старшего возраста будет осуществляться с 10 июля в Московской области на бесплатной основе, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"С 10 июля все занятия Подмосковья в центрах социального обслуживания по всем активностям для граждан, начиная с предпенсионного возраста, будут абсолютно бесплатны. Такое решение было одобрено нашим губернатором, принято правительством. Предусмотрены на это дополнительные средства в бюджете Московской области", - сказала Фаевская.

По ее словам, на портале "Добродел" граждане выбрали самые популярные занятия для пожилых. Среди них скандинавская ходьба, бассейн, физкультура и ряд других активностей.