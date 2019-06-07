Надо продвигать денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил Си Цзиньпин

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что нужно продвигать процесс денуклеаризации Корейского полуострова: для этого есть шансы и возможности.

"Мы, как соответствующие заинтересованные стороны, поддерживаем тесную координацию. В том числе мы с президентом Путиным - заинтересованные стороны по проблеме Корейского полуострова и совместно играем конструктивную роль по продвижению процесса политического урегулирования. Можно сказать, что мы должны убедиться и сохранять уверенность в этом и дальше продвигать этот процесс по денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Си Цзиньпин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Мы уверены, что сейчас возможности есть и шансы есть, но самое главное - нужно объединить наши усилия на этом направлении", - подчеркнул он

По словам Си Цзиньпина, можно создать разные механизмы для устранения недоверия между главными заинтересованными сторонами. "Это то, к чему мы стремимся", - указал лидер КНР.