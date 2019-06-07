Renault заинтересовался размещением производства под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Автоконцерн Renault заинтересовался размещением своего производства в Воронежской области, сообщает в пятницу правительство региона.

В ходе Петербургского международного экономического форума заместитель губернатора – первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов провел переговоры с генеральным директором компании "Рено Россия" Андреем Панковым. Шабалатов провел презентацию расположенной у Воронежа особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр", которая была создана в конце прошлого года.

"В ходе переговоров стороны обсудили возможность взаимовыгодного сотрудничества и создания новых производств на территории Воронежской области. На встрече была достигнута договоренность о визите топ-менеджеров автоконцерна в регион для ознакомления с его инвестиционным потенциалом", - говорится в сообщении.

Также Шабалатов провел деловую встречу с президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика", исполнительным вице-президентом по Восточной Европе Carlsberg Group Ларсом Леманном. На встрече шла речь о перспективах развития пивоваренной отрасли в регионе и повышении прозрачности пивоваренного рынка. Стороны договорились о выработке совместного плана мероприятий по увеличению объемов выпуска продукции.