Начальник ГУ МВД по Москве взял на контроль расследование дела Голунова

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов взял на личный контроль дело журналисты "Медузы" Ивана Голунова, подозреваемого по делу о наркотиках, сообщает сайт столичной полиции.
"Расследование указанного уголовного дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по г. Москве О.А. Барановым", - говорится в сообщении.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
Ранее в "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с корреспондентом "Медузы". Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ.